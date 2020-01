Web reclama de suspensão do especial de Natal do Porta dos Fundos: “censura”

A decisão do desembargador Benedicto Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que prevê a suspensão provisória do especial de Natal do Porta dos Fundos na Netflix, movimentou bastante a noite desta quarta-feira (08) nas redes sociais.

A maioria dos internautas, mesmo aqueles que não são fãs do grupo, reclamou da liminar e classificou como censura.

O vídeo do Porta dos Fundos não teve graça e nem teve essa pretensão. Foi um escracho gratuito à fé cristã, típico da famigerada guerra cultural. Porém, sou CONTRA A CENSURA imposta por um desembargador a pedido de descontentes. Então, o quase esquecido vídeo volta às notícias. — Flávio Augusto (@GeracaodeValor) January 8, 2020

Há quem concorde com Abicair, mas são poucas as manifestações.

Corretíssima decisão. A liberdade de expressão está sujeita a **RESPONSABILIZAÇÃO ULTERIOR** quando abusiva. Porta dos Fundos abusou ao fazer humor asqueroso contra a religião cristã (nem graça tem), dando direito a seus adeptos de buscarem sua responsabilização. Nada mais justo. https://t.co/jzJfv6fDPC — Taiguara Fernandes de Sousa (@taiguara_sousa) January 8, 2020

Outros destacam a mesma opinião do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), que caracterizou o ato como inconstitucional.

A decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio que tira do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos é uma aberracao. É inconstitucional já que atenta contra o princípio do Estado laico. É também a derrota do direito e a vitória do obscurantismo judicial lavajateiro. — Wadih Damous (@wadih_damous) January 8, 2020

Além disso, no mesmo Twitter – um ótimo termômetro para medir a repercussão de um determinado assunto nas redes sociais – o termo “Porta” já é o terceiro mais falado (trend), com 81,4 mil menções na plataforma.

