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Weintraub retuíta post que chama Bolsonaro de traidor – O Antagonista
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Weintraub retuíta post que chama Bolsonaro de traidor – O Antagonista

26 de dezembro de 2019
15 Menos de um minuto


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  51. SmFpciBCb2xzb25hcm8g6SB1bSB0cmFpZG9yIG1lc21vLiBPIE1pbmlzdHJvIGRhIEVkdWNh5+NvIGVzdOEgY29iZXJ0byBkZSByYXrjby4g

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  54. VHJhaWRvciBtZXNtbyEhIDIwMjIgQm9sc29uYXJvIGrhIGVyYSEhISA=

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