Zambelli e Kicis respondem representação criminal de Gleisi: “fez só para gerar manchetes mesmo?”

Após Gleisi Hoffmann ir ao STF contra Carla Zambelli e Bia Kicis por incitação e apologia ao crime, as deputadas a responderam no Twitter.

Zambelli escreveu:

“Dica, Gleisi: não cabe ao STF receber esse tipo de representação. Será que nem isso a sua assessoria sabe, ou fez só para gerar manchetes mesmo? De qualquer forma, foi você que chamou de ‘agressor’ e expôs à violência esquerdista um casal indefeso que sequer encostou em você”.

Bia Kicis respondeu:

“A amante coxa, vulgo Presidenta do PT, acaba de entrar com uma representação no STF contra mim e Carla Zambellipor incitação e apologia ao crime por termos compartilhado com vocês, amiguinhos, o vídeo em que é escorraçada de um hotel no RJ. Ela magoou!”

